В Волгоградской области введён оранжевый уровень опасности из-за гололёда





Метеорологи Гидрометцентра выпустили предупреждение для Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту, в ближайшие два дня в регионе ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ожидается уменьшение видимости из-за туманов, а также сильный гололёд.

Туман начнётся в ночь с 20 на 21 марта. Он прогнозируются на территории отдельных районах с 00:00 до 13:00.

Вторая волна ухудшения погоды придёт в ночь с 21 на 22 марта. Как ожидается, нормальная видимость также восстановится лишь ближе к 13:00.

Появление тумана может совпасть с понижением температуры до минусовых отметок, в результате специалисты предупреждают о сильном гололёде и изморозевых отложениях. В связи с последними Гидрометцентр вводит в Волгоградской области с 01:00 до 13:00 22 марта предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, который объявляется, когда существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.