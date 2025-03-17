Общество

В Волгограде ушел из жизни соратник Илизарова Анатолий Каплунов

Общество 17.03.2025 20:02
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17.03.2025 20:02


В Волгограде в среду, 19 марта, в последний путь проводят заслуженного врача РСФСР, соратника Гавриила Илизарова – Анатолия Григорьевича Каплунова. Как сообщают коллеги известного волгоградца, он ушел из жизни накануне в результате травматологической патологии. 

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Каплунов родился в Волгограде. Выбрав медицину делом всей своей жизни, он в 1960 году окончил Волгоградский государственный медицинский институт. После этого отправился на работу в Курганский областной госпиталь инвалидов Отечественной войны. Там  и произошло его знакомство с Гавриилом Илизаровым.

Сам Илизаров писал о Каплунове так: «...Высокий, представительный молодой человек, сразу расположил к себе коллектив госпиталя. Расположил энтузиазмом, старательностью, хорошей въедливостью в работу, чуткостью по отношению к больным и персоналу…». 

Знакомство Анатолия Каплунова и Илизарова обернулось двумя десятками лет плодотворного сотрудничества на базе ортопедической службы Центра Илизарова. Анатолий Григорьевич участвовал в лечении композитора Шостаковича, олимпийского чемпиона Брумеля, генерала армии Белобородова.

В 1979 году Анатолий Каплунов вернулся в Волгоград, где создал и возглавил областной ортопедический центр по применению метода Илизарова. Здесь он в буквальном смысле поставил на ноги тысячи человек. 

Анатолий Григорьевич награждён орденом Почёта, медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «За трудовое отличие», знаком «Отличник здравоохранения», медалью ордена Святого Луки. 

– Мне очень и очень жаль, что Анатолий Григорьевич умер. Это был превосходный врач, дело которого продолжают сегодня сыновья и внуки, – сказал ИА «Высота 102» заслуженный деятель науки РФ Александр Воробьев. 

Многочисленные коллеги Анатолия Григорьевича Каплунова выражают свои соболезнования его родным и близким.  

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