Выбирая новостройку, волгоградцы интересуются не только ценой и планировкой, но и отделкой будущего жилья. Сейчас в тренде квартиры с уже готовым ремонтом. И если вы ищете такую квартиру, то жилой комплекс «Крылья Качи» от застройщика «Синара-Девелопмент» — это идеальный выбор. В новом доме, который строится в Дзержинском районе Волгограда по адресу ул. Трехгорная 27, вы найдёте современное жильё с продуманной планировкой и чистовой отделкой. Давайте разберёмся, почему квартиры в ЖК «Крылья Качи» — это выгодно, удобно и кому подойдёт такой вариант.

Особенности ремонта: качество и внимание к деталям

Квартиры с ремонтом в ЖК «Крылья Качи» — это не просто стены и полы, а полноценное жилое пространство, готовое к заселению. Вот что входит в чистовую отделку от застройщика «Синара-Девелопмент»:

• Полы: ламинат 32-го класса прочности толщиной 8 мм. Это покрытие устойчиво к царапинам, нагрузкам и даже каблукам. А благодаря шумоизоляции в стяжке пола, вы сможете наслаждаться тишиной и покоем. Напольный плинтус с кабель-каналом позволит скрыть провода в интерьере.





• Стены: виниловые обои на флизелиновой основе повышенной прочности, которые можно неоднократно перекрашивать. Это даёт возможность легко менять дизайн, зонировать пространство и создавать уникальные цветовые решения.





• Потолки: белые натяжные потолки, которые не только выглядят стильно и современно, но и практичны в эксплуатации.

• Двери: светлые межкомнатные двери с качественной фурнитурой отлично сочетаются с любым интерьером, а металлическая входная сейф-дверь обеспечит безопасность.





• Электропроводка и освещение: розетки и выключатели расположены не хаотично, а согласно жизненным сценариям. Например, на кухне предусмотрены розетки на разных уровнях для холодильника, бытовой техники, что будет стоять на гарнитуре, и для вытяжки. Также продумано и расположение потолочных светильников. Это не привычный одинокий провод в середине потолка, а несколько выводов, чтобы была возможность зонировать пространство с помощью света.





• Отопление: разводка труб выполнена по горизонтальной схеме и спрятана в глубине стяжки пола. Фактически трубы отопления не видны, не мешают уборке и не портят внешний вид. Панельные радиаторы с терморегуляторами позволят установить комфортный микроклимат в каждой комнате.





• Санузел: на полу керамогранит, влагостойкая краска на стенах, а также комплект сантехники — раковина со смесителем и унитаз. Всё продумано до мелочей, включая нишу для стиральной машины.

Почему это выгодно?

Экономия времени и сил. Главный плюс отделки от застройщика — возможность сразу въехать в готовое жильё. Вам не нужно планировать ремонт, выбирать бригады, закупать материалы и контролировать выполнение работ. Застройщик всё делает сам: от начального чернового этапа до финишной отделки.

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за счет собственных средств или ипотеки

Прозрачная стоимость и отсутствие переплат. При самостоятельном ремонте стоимость часто превышает запланированный бюджет из-за непредвиденных расходов или ошибок при закупке материалов. Услуги застройщика в этом плане более предсказуемы. Покупатели сразу знают итоговую стоимость квартиры с отделкой, которая включена в цену недвижимости. Кроме того, стоимость отделки равномерно распределяется на ежемесячные платежи при ипотеке, что менее накладно, чем собирать крупную сумму для ремонта.

Гарантия качества на выполненные работы. Застройщик несёт ответственность за качество выполненных работ. Если в квартире обнаружатся дефекты, компания исправит их по гарантии. При самостоятельном ремонте найти ответственного за недостатки сложнее, так как могут быть задействованы разные подрядчики.

Соблюдение строительных стандартов и безопасность. Застройщик следует строгим строительным нормам, что гарантирует безопасность и долговечность отделки. Все работы выполняются поэтапно, что позволяет избежать проблем, которые могут возникнуть при некачественном ремонте.

Единый стиль и современные дизайнерские решения. Квартиры от застройщика оформлены в светлых тонах, что позволяет легко адаптировать интерьер под свои предпочтения. Вы можете добавить акценты с помощью мебели, текстиля и декора, не тратя время на масштабные изменения.

Кому подойдут квартиры с ремонтом в ЖК «Крылья Качи»?

Молодые семьи. Если вы только начинаете совместную жизнь и хотите сосредоточиться на создании уюта, а не на ремонте. Вы сможете сразу обустроить своё гнёздышко, не отвлекаясь на организационные вопросы.





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Занятые профессионалы. У вас нет времени на ремонт, но вы хотите жить в комфортной и стильной квартире? Готовый ремонт от «Синара-Девелопмент» — это решение для вас. Вы получаете ключи от квартиры, где уже всё продумано.

Инвесторы. Если вы ищете выгодное вложение средств, квартиры с ремонтом в новостройке — отличный вариант для сдачи в аренду. Вы сможете сразу начать получать доход, не тратя время и деньги на отделку.

Те, кто переезжает из других городов. Если вы планируете переезд в Волгоград, квартира с готовым ремонтом станет для вас настоящим спасением. Вам не придётся жить в съёмном жилье, ожидая завершения ремонта.

Это удобное решение, которое сэкономит ваше время, силы и деньги. Выбирайте планировку на сайте «Синара-Девелопмент»

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