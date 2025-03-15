Волгоградцы ищут бензин по ценам Росстата





Волгоградцы сравнивают цены на бензин, которые по итогам последнего мониторинга опубликовал Росстат, с теми, что они видят на городских АЗС. Как рассказали ИА «Высота 102» водители, на многих заправках ценники гораздо выше, чем те, которые фигурируют в официальных статданных. Волгоградцы сравнивают цены на бензин, которые по итогам последнего мониторинга опубликовал Росстат, с теми, что они видят на городских АЗС. Как рассказали ИА «Высота 102» водители, на многих заправках ценники гораздо выше, чем те, которые фигурируют в официальных статданных.

Впрочем, если в Волгограде еще можно найти заправки, наиболее привлекательные по ценам, то вот жители области жалуются, что в районах ситуация похуже. Поэтому селяне вынуждены заправляться без особого выбора.

Впрочем, если в Волгограде еще можно найти заправки, наиболее привлекательные по ценам, то вот жители области жалуются, что в районах ситуация похуже. Поэтому селяне вынуждены заправляться без особого выбора.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU



Так, согласно информации Росстата, средняя цена АИ-92 составила 56,71 рубля за литр. Однако на заправочных пунктах трех компаний она оказалась выше. Дороже всего АИ-92 продается на «Лукойле» - 57,48 рубля. На «Роснефти» он стоил на днях 57,05 рубля, на Teboil – 56,99 рубля. Самый дешевый АИ-92 реализуется на АЗС «Газпрома» - 55,5 рубля за литр.К слову, другие марки автомобильного топлива, кроме солярки, здесь тоже самые дешевые. Так, АИ-95 заправляют за 62,2 рубля, а АИ-98 – за 82,2 рубля. Тогда как средние цены на эти виды бензина составляют 63,2 и 83,72 рубля соответственно.На заправках «Лукойла» АИ-95 на этой неделе стоил 63,5 рубля, а дизтопливо – аж 69,31 рубля, тогда как средняя цена по Росстату на солярку меньше (68,27 рубля). На АЗС Teboil АИ-95 продавался на днях за 62,69 рубля, а дизтопливо стоило выше, чем рассчитало федеральное статистическое ведомство – 68,39 рубля.На АЗС «Роснефти» цифры на многих ценниках тоже оказались выше официальных данных Росстата. Так, АИ-95 стоил здесь 62,7 рубля, АИ-95 экто – 64,2 рубля. Дизтопливо, правда, здесь чуть дешевле средних цен на солярку – 67,91 рубля.