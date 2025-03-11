ЦГМС: летнее тепло до +22 идет на Волгоградскую область

Общество 11.03.2025 09:05
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11.03.2025 09:05
Аномальную для марта температуру пообещали волгоградцам синоптики завтра, 12 марта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, в некоторых районах региона уже сегодня, 11 марта, столбик термометра может подняться до +18. А 12 марта будет еще теплее – до +22.
Существенно потеплеет и в Волгограде. Сегодня в областном центре ожидается до +13, а завтра, 12 марта, и послезавтра – около +19. Ночные температуры также будут выше нуля.
А в ночь на 13 марта в Волгограде и области может пройти небольшой дождь.
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