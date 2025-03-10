Волгоградцам рассказали, что делать при поступлении на счёт денег от неизвестного

Сотрудники полиции подробно объяснили, что необходимо предпринять в случае поступления денег на банковскую карту от неизвестного лица, передает V102.RU. Как сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, поступление денег на счёт от неизвестного отправителя может быть не просто ошибкой, но и началом мошеннической атаки.

В таких случаях необходимо убедиться, что деньги действительно поступили на счет, а сообщение о зачислении средств не является подделкой. Потом необходимо связаться с банком и сообщить о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует обращение и проведёт проверку.

- Не тратьте полученные деньги: до выяснения обстоятельств не используйте поступившие средства. Расходование этих денег может быть расценено как необоснованное обогащение, что влечёт за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки, - советуют полицейские.

Также нельзя самому возвращать деньги.

- Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом «террористу» или транзитным переводом украденных денег через вашу карту). Все операции по возврату должны осуществляться через ваш банк, - поясняют в МВД.

Переписку и звонки от злоумышленников нужно сохранить, так как это в последующем может помочь в ходе разбирательств.

