В Камышине отремонтируют детскую школу искусств





В городе Камышине Волгоградской области пройдет капитальный ремонт здания художественного отделения детской школы искусств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу областной администрации, работы стартуют уже в 2025 году.

По информации облкомкультуры, в здании на проспекте Феоктистова, 12 заменят системы электроснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования. Также будут отремонтированы внутренние системы водоснабжения и канализации. Здание получит новую кровлю и фасад. В классах также пройдет ремонт классов и рекреаций.

Сейчас в художественной школе обучаются почти 600 детей. На время ремонта дети продолжат свое обучение в других корпусах школы.

Фото: администрация Волгоградской области