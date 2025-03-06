Мошенники могут оставить волгоградок без цветов на 8 Марта

В России перед Международным женским днем аферисты придумали новую мошенническую схему. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Киберполицию РФ, злоумышленники выманивают деньги у россиян под видом цветочных онлайн-магазинов.

Чтобы избежать подобных ситуаций, в полиции советуют проверять сайты магазинов и выбирать те, которые работают не первый год. Также вы можете проверить отзывы и рекламный текст на данных сайтах. Как правило, фейковые онлайн-ресурсы имеют мало отзывов, а описание товаров копируют у известных брендов.

Также следует обращать внимание на способы оплаты – они должны иметь безопасные системы оплаты. Если вас попросили сделать перевод физлицу, то смело можете покидать данный сайт.