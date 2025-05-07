Волгоградские иереи привезли гумпомощь бойцам в зоне СВО





Волгоградские священнослужители иерей Владимир Пономаренко и заместитель командира по воспитательной работе 20-й мотострелковой дивизии иерей Николай Лихолетов привезли для военнослужащих в зону специальной военной операции гуманитарную помощь. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую епархию, священники передали бойцам медицинские препараты и аптечки, средства связи и наблюдения, а также маскировочные сети.





Также священнослужители провели богослужения, где военнослужащие смогли приступить к обряду покаяния и причаститься, а также вместе помолиться. Воинов поздравили с праздником Воскресения Господа Иисуса Христа и наступающим праздником Великой Победы.

Кроме того, бойцов смогли также порадовать пасхальными подарками, куличами и различными сладостями.

Напомним, ранее волгоградский священник Владимир Пономаренко рассказал информагентству о поездках в зону СВО и встречах с бойцами.

Фото: Волгоградская епархия / vk.com