Общество 02.03.2025 14:33
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02.03.2025 14:33
Настоящее столпотворение наблюдается в эти часы в ЦПКиО Волгограда. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», проводить зиму и поучаствовать в различных конкурсах и мероприятиях пришли в парк тысячи горожан.
На главных аллеях ЦПКиО в буквальном смысле слова яблоку негде было упасть. И немудрено – сегодня в Волгограде солнечный день с небольшим морозцем, так что многие семьи решили провести его активно на свежем воздухе.
Напомним, празднование Масленицы проходит в Центральном парке культуры и отдыха проходит уже второй день.
Посетителей веселили творческие коллективы, скоморохи и ростовые куклы. Здесь же установлен столб, куда забираются все желающие попробовать свои силы в ловкости и умении покорять вершины.
Также горожане активно участвуют в перетягивании каната, в шапочных боях и в поединках с подушками. Вечером 1 марта для гостей показали огненное шоу.
Но самое главное событие – сжигание 8-метрового чучела Масленицы - состоится сегодня, 2 марта. Не пропустите это зрелище!
Фото Алексея Костякова V102.RU
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