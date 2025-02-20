



В Волгограде под конец календарной зимы может выпасть снег. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», содержатся в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС.

Так, согласно приведенным синоптиками данным, 21 февраля в Волгограде будет солнечно днем и осадков не ожидается. Температура воздуха в пятницу составит в областной столице от -5…-7 градусов. Бесснежной будет и ночь на 22 февраля, а вот днем в субботу возможен снег, правда, как отмечают в ЦГМС, в небольших количествах. Дневная температура воздуха при этом ожидается на уровне -5 градусов.

23 февраля также в Волгограде прогнозируется снег. Порывы северного ветра будут достигать 8-13 м/с, а температура днем ожидается в тех же пределах – от -5 до -7 градусов.

Добавим, что в отдельных районах Волгоградской области в ночь на 23 февраля возможны метели.