Жители Волгоградской области поставили рекорд посещаемости на выставке первоцветов в регионалньом ботаническом саду. Как сообщили V102.RU в облкомприроды, более 16 тысяч волгоградцев и гостей региона посетили цветущую экспозицию за 8 дней. Это рекорд за все время ее проведения.

Напомним, что в организации масштабной экспозиции были задействованы дополнительные площади, в том числе модернизированные помещения ботсада. В прошлом году традиционную выставку посетили на шесть тысяч меньше человек – 10 тысяч.

Еще раз полюбоваться прострелами, подснежниками, морозниками, ландышами, а также различными сортами дикорастущих тюльпанов и луковичных растений можно в нашем раннем материале.