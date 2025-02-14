МЧС: снежный шквал обрушится на Волгоградскую область 15 февраля

Общество 14.02.2025 14:33
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14.02.2025 14:33
В Волгоградской области 15 февраля резко ухудшится погода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, в связи с влиянием атлантического циклона днем 15 февраля, начиная с западных районов и с дальнейшим распространением на остальную территорию, ожидаются осадки в виде дождя со снегом, переходящего в снег, местами – сильный снег. Прогнозируются также налипание мокрого снега на проводах и деревьев, гололедно-изморозевые явления. Ожидается усиление юго-западного ветра до 8-13 метров в секунду с максимальными порывами 15-20 метров. Северные районы региона накроет метель, на дорогах могут образоваться снежные заносы.
При этом снежные шквалы будут буйствовать при плюсовых температурах – на юге региона в субботу будет до +7 градусов.
Но уже 16 и 17 февраля в Волгоградской области ударят сильные морозы.
- В связи с вторжением холодного арктического воздуха ожидается понижение температуры воздуха : ночью -10...-15º по северу до -20º мороза, днем -5...-10º, ветер северо-западный местами порывы 15-20 м/с, небольшой снег, метель, сохранение гололедно-изморозевых явлений, на дорогах гололедица, снежные накаты, - предупредили в МЧС.
В последующие дни морозы усилятся. 18-20 февраля по ночам будет от -17 до -22 градусов, а при прояснении – даже -25.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями энергетики переходят на повышенный режим готовности.
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