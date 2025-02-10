Погода на День Ефрема в Волгоградской области предсказала позднюю весну





В Волгоградской области народная примета спрогнозировала позднюю весну. Как сообщает ИА «Высота 102», по народному календарю 10 февраля – это День Ефрема. Считалось, что погода в этот день может предсказать конец зимы и начало весны. Если в этот день были сильные морозы, метели и вьюги, то наши предки ожидали позднюю весну. А вот теплая и ясная погода, наоборот, предвещала ранний приход тепла. В Волгоградской области народная примета спрогнозировала позднюю весну. Как сообщает ИА «Высота 102», по народному календарю 10 февраля – это День Ефрема. Считалось, что погода в этот день может предсказать конец зимы и начало весны. Если в этот день были сильные морозы, метели и вьюги, то наши предки ожидали позднюю весну. А вот теплая и ясная погода, наоборот, предвещала ранний приход тепла.

Также наши предки обращали внимание на ветер. Если он был южным, то все шло к теплой весне. Северный ветер предвещал затяжную зиму. А вот яркое солнце 10 февраля обещало урожайное лето. Также наши предки обращали внимание на ветер. Если он был южным, то все шло к теплой весне. Северный ветер предвещал затяжную зиму. А вот яркое солнце 10 февраля обещало урожайное лето.

Если в этот день было много инея на деревьях, то лето должно быть дождливым. О скором потеплении может свидетельствовать снегопад крупными хлопьями. Если в этот день было много инея на деревьях, то лето должно быть дождливым. О скором потеплении может свидетельствовать снегопад крупными хлопьями.

Между тем, сегодня в Волгоградской области наблюдается мороз и безветрие. При этом низкие температуры сохранятся, по прогнозу синоптиков, всю неделю. А крупные хлопья снега наблюдались в Волгограде накануне, 9 февраля. Между тем, сегодня в Волгоградской области наблюдается мороз и безветрие. При этом низкие температуры сохранятся, по прогнозу синоптиков, всю неделю. А крупные хлопья снега наблюдались в Волгограде накануне, 9 февраля.



