Погода на День Ефрема в Волгоградской области предсказала позднюю весну

Общество 10.02.2025 08:30
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10.02.2025 08:30
В Волгоградской области народная примета спрогнозировала позднюю весну. Как сообщает ИА «Высота 102», по народному календарю 10 февраля – это День Ефрема. Считалось, что погода в этот день может предсказать конец зимы и начало весны. Если в этот день были сильные морозы, метели и вьюги, то наши предки ожидали позднюю весну. А вот теплая и ясная погода, наоборот, предвещала ранний приход тепла.
Также наши предки обращали внимание на ветер. Если он был южным, то все шло к теплой весне. Северный ветер предвещал затяжную зиму. А вот яркое солнце 10 февраля обещало урожайное лето.
Если в этот день было много инея на деревьях, то лето должно быть дождливым. О скором потеплении может свидетельствовать снегопад крупными хлопьями.
Между тем, сегодня в Волгоградской области наблюдается мороз и безветрие. При этом низкие температуры сохранятся, по прогнозу синоптиков, всю неделю. А крупные хлопья снега наблюдались в Волгограде накануне, 9 февраля.
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