



Россиян предупредили о новых мошеннических схемах в преддверии 14 февраля. Об этом 9 февраля сообщили в Киберполиции России, передает V102.RU.

Самыми популярными схемами перед эти праздников являются фейковые знакомства. Мошенники создают профили в соцсетях и на сайтах знакомств, где выманивают средства у своих возлюбленных.

Также часто злоумышленники под видом сервисов и магазинов по доставке цветов обещают скидки на шикарные букеты, а после их оплаты исчезают.

Необходимо опасаться и фишинговых акций и скидок от известных брендов, с помощью которых похищают личные данные и заносят вредоносное ПО.