



Троих приемных детей – трехлетних девочек-близнецов и одного пятилетнего мальчика, – погибших в Волгограде во время пожара 25 января, похоронят в Клетском районе Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Прощание с ними, по данным информагентства, пройдет сегодня, 29 января.

Напомним, что все трое детей проживали с приемными матерью и бабушкой в двухкомнатной квартире дома №13 по ул. Героев Тулы. Днем 25 января в квартире произошло возгорание – очаг возгорания был обнаружен на втором ярусе детской кроватки. В результате происшествия трехлетние девочки скончались в тот же при оказании первой помощи прибывшими на место медиками, а за жизнь мальчика врачи больницы №25 боролись на протяжении ночи – он скончался 26 января утром.

– Сегодня, в среду, детей транспортируют из Волгограда в Клетский район, где сегодня же с ними и простятся. С доставкой тел бесплатно помогла «Память», а организацию уже в районе на себя взяли местные жители. Будет ли на похоронах приемная мать детей, неизвестно, – сообщили сегодня источники «ИА «Высота 102».

Напомним, что родная мать девочек-близнецов отбывает наказание в колонии за совершенное преступление и лишена родительских прав. Об отце блезняшек, а также о родителях погибшего мальчика ничего неизвестно.

В момент пожара в двухкомнатной квартире приемной матери не было. Вместе с детьми погибла пожилая женщина – приемная бабушка.