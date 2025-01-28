В Советском районе 29 января закроют две полосы в тоннеле

В Советском районе Волгограда 29 января изменят схему движения в тоннеле, соединяющем улицы Электролесовскую и Рабоче-Крестьянскую. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, это связано с проведением плановых работ на внешнем участке искусственного сооружения. В целях безопасности проведения работ в каждом направлении будут функционировать по одной полосе в каждом направлении.
Ограничения будут действовать с 11.00 до 20.00 ч. Объехать место проведения работ водители могут по ул. Казахской, Чебышева, Козловской, Новоузенской и пр. Университетскому.