Общество

Население Волгоградской области сократилось на два райцентра

Общество 27.01.2025 10:02
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27.01.2025 10:02


Естественная убыль населения Волгоградской области за январь-ноябрь 2024 года составила 15065 человек. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на новые данные Росстата, это больше, чем  было за аналогичный период 2023 года (13386 человек). К слову, в количественном выражении эти цифры составляют население станицы Кумылженская в двойном размере, учитывая, что на начало 2025 года там проживало 7338 человек.
Рождаемость в регионе снизилась на 4,4%. За январь-ноябрь в Волгоградской области родились 14759 малышей, тогда как за тот же период позапрошлого года на свет появились 15432 младенца. В то же время смертность выросла на 3,5%. Всего из жизни за данный период ушли 29824 человека. В январе-ноябре 2023 года этот показатель был меньше – 28818 человек. 
Надо сказать, что рождаемость упала практически во всех регионах ЮФО, кроме Адыгеи – здесь она выросла на 0,2%. Рост смертности наблюдается в каждом субъекте Южного федерального округа.  Меньше всего вырос этот показатель в Адыгее – 0,8%, а самая высокая смертность зафиксирована в Севастополе – 11,2%.

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