Общество

Проверка на кассах организована в торговых точках Волгоградской области

Общество 17.01.2026 07:00
0
17.01.2026 07:00


На территории ПФ и в Волгоградской области поэтапно вводится режим проверок на кассах - так называемый разрешительный режим  для товаров, подлежащих маркировке. Особый порядок  уже действует для некоторой продукции, напомнили в управлении РПН по региону.

На сегодняшний день разрешительный режим введен для следующих товарных групп: табачная и никотинсодержащая продукция, молочная продукция, упакованная вода, соковая продукция и безалкогольные напитки, пиво (в кегах), икра осетровых и лососевых рыб, обувь, лёгкая промышленность, парфюмерно-косметическая продукция, фототовары, шины. Целью является обеспечение безопасности товаров. Код маркировки проверяется системой «Честный знак».

После проверки кода система дает разрешение на продажу товара или блокирует транзакцию. В случае блокировки товар с таким кодом уже не может быть продан потребителю.

Основными причинами, по которым может быть запрещена продажа товара, могут являться ошибки в оформлении товарно-сопроводительной документации на товар, повторная продажа товара, истечение срока годности, нарушение порядка ценообразования на товар, запрет органов государственной власти.
Если в систему поступит сигнал о блокировке товара, торговую точку проверят на предмет соблюдения правил продажи.


10:45
Угонщика Kia задержали в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:23
Пьяная волгоградка отправила в кювет машину с тремя детьмиСмотреть фотографии
10:07
Космонавт Антон Шкаплеров с орбиты снял снежный ВолгоградСмотреть фотографии
09:17
Крещенские морозы до -27 идут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:42
Футболисты «Ротора» провели первую тренировку в ТурцииСмотреть фотографии
08:36
Пассажиры застряли в аэропорту Волгограда из-за задержки 4 рейсовСмотреть фотографии
08:18
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда утром 17 январяСмотреть фотографии
07:37
БПЛА миновали Волгоградскую область ночью 17 январяСмотреть фотографии
07:19
50 мест для крещенских купаний откроют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:38
В два из шести обесточенных сел Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
06:23
В Волгоградской области на 60% снизилось количество ЧССмотреть фотографии
06:15
Сотрудник ДПС с волгоградцами вытолкал заглохший на перекрестке MercedesСмотреть фотографии
06:11
В волгоградских магазинах изъяли 9 бутылок опасного напитка с алоэСмотреть фотографии
05:52
Ночью 17 января в Волгоградской области объявлена угроза БПЛАСмотреть фотографии
21:36
Волгоградцы осудили выходку водителя автобуса №88, выгнавшего на мороз пассажировСмотреть фотографии
21:23
Водохранилища Волгоградской области начали готовить к половодьюСмотреть фотографии
21:09
Осуждавшего СВО историка Ивана Куриллу Минюст внес в список иноагентовСмотреть фотографии
20:27
Водители сняли на видео полярные условия на трассе Волгоград-СаратовСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
МИД призвал волгоградцев воздержаться от поездок в МолдовуСмотреть фотографии
19:19
Форвард Саид Алиев усилил нападение «Ротора»Смотреть фотографии
19:02
Пять сел Котовского района под Волгоградом остались без светаСмотреть фотографии
18:26
«Помогал тушить даже Толстой»: свидетели по делу Геля вновь вспоминали детали пожара в судеСмотреть фотографии
18:17
Илья Родионов стал третьим новичком «Ротора»Смотреть фотографии
18:03
Отбой угрозы БПЛА объявили вечером 16 января в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:06
В новогодние праздники жители Волгоградской области выбирали ОАЭ, Египет и ТурциюСмотреть фотографии
16:31
«Люди приглашают их к себе на чай»: семья дворников из Волгограда влюбила в себя жителей целого кварталаСмотреть фотографии
16:21
Волжан до крещенской купели довезут на автобусах № 40кСмотреть фотографии
15:48
За год Концессии восстановили 40,5 тыс. квадратных метров асфальтаСмотреть фотографии
15:25
Волгоградец из злости изрезал приятеля ножомСмотреть фотографии
15:07
В Рудне отказались от крещенский купаний из-за рыхлого льдаСмотреть фотографии
 