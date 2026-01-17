



На территории ПФ и в Волгоградской области поэтапно вводится режим проверок на кассах - так называемый разрешительный режим для товаров, подлежащих маркировке. Особый порядок уже действует для некоторой продукции, напомнили в управлении РПН по региону.

На сегодняшний день разрешительный режим введен для следующих товарных групп: табачная и никотинсодержащая продукция, молочная продукция, упакованная вода, соковая продукция и безалкогольные напитки, пиво (в кегах), икра осетровых и лососевых рыб, обувь, лёгкая промышленность, парфюмерно-косметическая продукция, фототовары, шины. Целью является обеспечение безопасности товаров. Код маркировки проверяется системой «Честный знак».



После проверки кода система дает разрешение на продажу товара или блокирует транзакцию. В случае блокировки товар с таким кодом уже не может быть продан потребителю.



Основными причинами, по которым может быть запрещена продажа товара, могут являться ошибки в оформлении товарно-сопроводительной документации на товар, повторная продажа товара, истечение срока годности, нарушение порядка ценообразования на товар, запрет органов государственной власти.

Если в систему поступит сигнал о блокировке товара, торговую точку проверят на предмет соблюдения правил продажи.





