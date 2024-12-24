А укрытия тоже проверят? Волгоградцев предупредили о повторном испытании системы оповещения





25 декабря в Волгограде пройдёт очередная тренировка структур ГОЧС. Как сообщает ИА «Высота 102», с 9:00 до 11:00 в городе состоится проверка муниципальной системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

– Для проверки, организуемой комитетом гражданской защиты населения администрации Волгограда, задействуются источники звуковых и речевых сигналов, установленные во всех районах города. Все передаваемые в ходе проверки сигналы являются учебными и никаких действий от горожан не требуют. Проверка готовности систем оповещения населения проводится в плановом режиме, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

Такая же проверка состоялась в Волгограде 23 декабря. Однако о ее проведении власти предупредили горожан всего за час до начала, из-за чего многих волгоградцев учения застали врасплох.

Добавим, что о проверке готовности ещё одного важного элемента системы гражданской обороны – заглубленных помещений и бомбоубежищ – в открытых источниках не сообщается.