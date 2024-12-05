28-летний житель Жирновска Александр Ротанов погиб на СВО

Общество 05.12.2024 12:49
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05.12.2024 12:49
Печальная весть пришла в Жирновский район Волгоградской области. Глава района Петр Мармура сообщил о гибели местного жителя на СВО.
Александру Ротанову, который воевал на СВО в должности наводчика, должно было исполниться 29 лет через несколько дней, 9 декабря. Но теперь он навечно останется 28-летним. Александр погиб, с честью и отвагой выполнив свой воинский долг, отдав жизнь за Родину.
- В сердцах родных и близких он навсегда останется добрым человеком, верным другом, - написал Петр Мармура.
Похоронят героя завтра, 6 декабря, в Жирновске, передает V102.RU.
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