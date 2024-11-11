Волгоградец отсудил более 600 тысяч за плесневелую баню со смолой





В Волгограде Тракторозаводский районный суд встал на защиту местного жителя и взыскал с продавца крупную сумму за некачественно построенную баню. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда, при непродолжительном использовании внутри начала образовываться плесень и выделяться смола.

Установлено, что волгоградец приобрел баню с террасой в апреле прошлого года за 400 тысяч рублей. В процессе эксплуатации покупателем были обнаружена деформация конструкции, а после выпадения осадков она и вовсе заплесневела. После этого мужчина попытался вернуть деньги за некачественный товар, однако продавец отказался выполнять требования претензии покупателя.

- Поскольку в ходе рассмотрения дела недостатки, указанные истцом подтвердились, решением суда договор купли-продажи бани был расторгнут, в пользу истца взыскана сумма, уплаченная за товар, а также штраф в размере 50%, то есть 200000 рублей, - пояснили в районном суде.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Фото: архив V102.RU