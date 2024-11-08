Полицейские Волгограда вспоминают погибших при исполнении коллег





В Волгограде сегодня, 8 ноября, руководство и сотрудники ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают погибших коллег. Как сообщает ИА «Высота 102», ежегодно в этот день в России проходят мероприятия, приуроченные Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, погибших при выполнении служебных обязанностей.





По данным информационного агентства, в возложении цветов к стеле «Солдатам правопорядка» у стен здания ГУ МВД России по Волгоградской области приняли начальник управления Дмитрий Вельможко, главы УФСБ Александр Ларин, академии МВД Роман Павленков, начальник регионального ГСУ ГУ МВД Владислав Струков, начальник полиции Павел Михайлов.

Кроме того, сегодня в управлении прошла традиционная встреча с членами семей погибших сотрудников.





Память погибших коллег волгоградские полицейские почтили минутой молчания.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области