В Волгограде прекращается движение четырех речных маршрутов





С 5 ноября в связи с окончанием дачного сезона прекращается движение четырех речных маршрутов. Как сообщили V102.RU в администрации Волгограда, речной транспорт перестанет функционировать на линиях «Тулака - Сарпинский», «Обувная фабрика - Сарпинский», «Красноармейск – Вязовая Грива» и «Волгоград - Зайчики».

Продолжать курсировать теплоходы лишь по трем направлениям - «Волгоград - Щучий проран – Культбаза», «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград-Островная».

- Сообщение по маршруту «Волгоград - Островная» речной транспорт продолжит до 17 ноября, а по направлению «Волгоград - Щучий проран – Культбаза» - до 4 декабря. Линия «Руднева - Сарпинский» является круглогодичной, - рассказали в мэрии.

Напомним, 2, 3 и 4 ноября «Метроэлектротранс» выполнит последние в этом году рейсы по 12 дачным автобусным маршрутам.