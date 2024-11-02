Общество

Андрей Бочаров вручил госнаграды работникам волгоградских предприятий

Общество 02.11.2024 14:18
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02.11.2024 14:18


2 ноября в Волгограде состоялась торжественная церемония награждения работников предприятий, вузов, учреждений социальной защиты населения, здравоохранения, ветеринарии, спасателей, СМИ и органов управления. Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии Дня народного единства губернатор Волгоградской области лично вручил ордена, медали и грамоты.

- Каждый день на своих рабочих местах вы трудитесь с полной самоотдачей; вносите большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований, Волгоградской области и нашей страны в целом. Вас, представителей самых разных профессий, объединяет мощная созидательная сила, которую вы направляете на решение государственных, производственных и профессиональных задач, достижение общественно значимых целей. Приумножая лучшие трудовые традиции, вы укрепляете мощь, единство, независимость и государственный суверенитет нашего Отечества, — отметил Андрей Бочаров.

Так, сразу несколько жителей региона сегодня были удостоены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Кроме того, ряд специалистов были представлены к почётным званиям «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».

Отмечены жители были и благодарностями Владимира Путина и рядом наград местного значения.

Фото: администрация Волгоградской области

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