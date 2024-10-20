Запрет на посещение лесов в Волгоградской области будет снят с 8 утра 25 октября. Как сообщает V102.RU, соответствующий проект постановления разработан в администрации Волгоградской области.

Такие ограничения, напомним, накладывал особый противопожарный режим, который был введен в регионе 6 июня из-за жары. С этого времени он несколько раз продлевался. Нарушителям грозили штрафы до 2 тысяч рублей. Теперь принято решение такой режим отменить «в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и снижения класса пожарной опасности на территории Волгоградской области».

Данное решение вступит в силу только после его официального опубликования.