Общество

В Волгограде 50 человек доставили из ночных баров в райотдел полиции

Общество 14.10.2024 11:34
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14.10.2024 11:34


В Волгограде сотрудники полиции в минувшие выходные провели очередной рейд по ночным заведениям, в ходе которого были доставлены в райотдел более 50 человек. Как сообщает ИА «Высота 102», среди тех, кому пришлось прервать отдых, – шестеро подростков. 



– В Волгограде продолжаются рейды, направленные на на профилактику преступлений и правонарушений в общественных местах, недопущение продажи контрафактного алкоголя в увеселительных заведениях, задержание лиц, находящихся в розыске, а также выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время без сопровождения законных представителей, – рассказали информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В очередном рейдовом мероприятии приняли участие оперативники, участковые уполномоченные, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних. 


Доставленные в отдел полиции Центрального района посетители ночных заведений привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, распитие алкогольных напитков в общественном месте, а также за невыполнение законных требований сотрудников полиции.


В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий преступлений и правонарушений в увеселительных заведениях и на прилегающих к ним территориях не допущено, – уточнили в главке. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области. 

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