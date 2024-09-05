Волгоградец получил сразу два штрафа за врезку в электросеть

Общество 05.09.2024 09:08
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05.09.2024 09:08
Житель Тракторозаводского района за месяц дважды получил административный штраф в размере 10 тысяч рублей за самовольное подключение к электричеству. Как сообщили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте», в 2023 году нарушителю была прекращена подача ресурса за долги, но оплачивать их он не торопился, а подключался к сети многоквартирного дома, срывая пломбу после каждого визита контролеров.
Неизвестно, сколько бы еще продолжались подобные «кошки-мышки», но в очередной раз контролеры энергокомпании не ограничились демонтажом и опломбировкой, а составили акт и вызвали полицию. Представители правопорядка, оформив протокол о правонарушении, передали его в суд.
— В своем письменном объяснении нарушитель «из принципа» отказывался платить за электроэнергию и тем более погашать задолженность. Поэтому ничего удивительного, что даже после визита полицейских, он решил вновь кустарным способом врезаться в общедомовую сеть, — рассказали в «Волгоградэнергосбыте». — Но на этот раз контролеры повторно проверили состояние сети и, обнаружив незаконную врезку, снова составили акт и вызвали полицию.
В итоге, в Тракторозаводском районном суде на основании двух протоколов волгоградцу были назначены два штрафа по 10 тысяч рублей. Оплачивать их придется с предоставлением квитанции о погашении долга. Более того, теперь все эпизоды правонарушений будут считаться повторными, и санкция за них может достигать 30 тысяч рублей.
Отметим, что с начала года в Волгограде за подобное правонарушение были привлечены к суду и оштрафованы уже шесть человек, которые помимо штрафа, предусмотренного статьей 7.19 Административного кодекса РФ, оплатят 3 тысячи рублей за каждое отключение и подключение к электричеству.
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