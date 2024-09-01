С 1 сентября вступают в силу ряд законопроектов, которые должны изменить к лучшему жизнь в российских регионах, в том числе и в Волгоградской области, передает V102.RU. По информации Госдумы РФ, теперь из общественного транспорта нельзя высаживать безбилетных инвалидов, пассажир такси станет более защищенным, изменится оплата за сверхурочную работу, а в школах появится новый предмет - «Основы безопасности и защиты Родины».

Флаг России - во всех образовательных учреждениях

С сентября все образовательные организации — детские сады, школы, колледжи, техникумы и вузы — независимо от формы собственности обязаны вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории Государственный флаг Российской Федерации. Ранее эта обязанность была только у общеобразовательных учреждений.

Что в аптечках первой помощи?

Комплекс мероприятий и их последовательность в рамках оказания первой помощи определит Минздрав. В аптечки первой помощи разрешается включать лекарства. Ранее они наполнялись только перевязочными материалами, жгутами, масками, перчатками и т. д. Кроме того, уточняются понятие и условия оказания первой помощи.

Вместо ОБЖ

Уроки труда (технологии) станут обязательными для школьников начальных и средних классов. В средних и старших классах вместо ОБЖ вводятся обязательные уроки по основам безопасности и защиты Родины.

- Если ребенок будет трудолюбив, будет другое отношение и к изучению физики, и математики, и иностранных языков, и ко многому другому. Ребенок будет расти другим. Гармония придет, — считает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Киты и дельфины под охраной

Предусматриваются ограничения рыболовства в отношении морских млекопитающих (дельфинов, китов и морских свиней), в том числе запрет их добычи в учебных и культурно-просветительских целях.

С инвалидами так нельзя

Теперь запрещается принудительная высадка из общественного транспорта инвалидов I группы, если они едут без сопровождения и не имеют социальной карты или не могут оплатить проезд. В противном случае предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей.





Права пассажиров такси защищены

Перевозчиков легковым такси обязали страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор должен заключаться в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси. Информация о договоре должна быть размещена в салоне такси.

Повышается качество туристических услуг

Уточняются требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам: они должны будут оказывать свои услуги очно и на основании договора, заключенного в соответствии с законодательством.

Также Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путевках.

Ограничения для концессионеров в сфере ЖКХ

Юрлицам, зарегистрированным в офшорных зонах, запрещено выступать концессионерами в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего или холодного водоснабжения, водоотведения, отдельных объектов таких систем. Эта мера, как считают законодатели, повысит уровень безопасности инфраструктуры ЖКХ, а также качество услуг.

Повышаются требования к учредителям УК

В реестр дисквалифицированных лиц будут вносить сведения об учредителях управляющих компаний, лицензия которых аннулирована. Они не смогут вновь создавать УК, пока сведения не будут исключены из реестра. Кроме того, учредители не должны будут иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, а также средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Оплата сверхурочной работы

Работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие компенсационные и стимулирующие выплаты.

Трудовые права инвалидов

Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 % от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

Иски по вопросу соцвыплат

Граждане смогут подавать судебные иски, связанные с социальными выплатами и льготами, по месту своего жительства. Также со 100 тысяч до 250 тысяч рублей повышена сумма исковых требований, которые рассматриваются в порядке упрощенного производства.

Охрана окружающей среды

Введено понятие общественной экологической экспертизы. Из круга лиц, которые могут ее инициировать и проводить, исключены иноагенты и граждане иностранных государств.

Уточняются объекты государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней. Указывается, что объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду, при его постановке на государственный учет присваивается I — III категория.

Обращение с отходами

Предусмотрено периодическое подтверждение соответствия лицензионным требованиям в отношении лицензиатов, которые занимаются сбором, транспортированием, обработкой, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов I-IV классов опасности.

Новые условия вылова горбуши и семги

Уточнены правила добычи анадромных видов рыб во внутренних водах и территориальном море России. Ей смогут заниматься определенные компании и индивидуальные предприниматели, общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и относящиеся к ним лица, рыболовы-любители. При этом компании и ИП смогут добывать рыбу, только если они участвуют в социально-экономическом развитии такого субъекта.

Биобезопасность населения

Кабмин теперь будет вести реестр продукции, необходимой для обеспечения биобезопасности населения. Для этого правительство установит порядок формирования и ведения реестра товаров, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения и организации оказания медпомощи.

Реестр предприятий, имеющих резерв мощностей для производства указанной продукции, будет формироваться на основании сведений федеральных органов власти.

Проезд по платным дорогам

Законодательно уточнены нормы об ответственности за неоплату проезда по платным дорогам. Операторы платных автомобильных дорог должны будут информировать владельцев транспортных средств о размере задолженности за проезд и обеспечить возможность ее погашения через единый портал госуслуг. Предусмотрена возможность воспользоваться 50-процентной скидкой при уплате штрафа.

Появятся системообразующие территориальные сетевые организации

В каждом регионе будут созданы системообразующие территориальные сетевые организации, которые будут отвечать за эксплуатацию электросетей, заниматься предупреждением и устранением аварий и осуществлять функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии и энергосбытовых организаций.

Пчел защитят от вредных химикатов

Пчеловодов должны будут заблаговременно информировать о применении рядом с ними пестицидов, чтобы снизить негативное влияние химикатов на пчел. Информация будет размещаться в том числе в СМИ не позднее, чем за пять дней.

Также уточнено понятие «продукция пчеловодства» — к ней будет относиться мед, воск и другая продукция в соответствии с техническими регламентами и документами по стандартизации.

Прокуроры и следователи получат отсрочку от призыва

Отсрочку от призыва получили граждане, поступившие на службу в прокуратуру и СК сразу после окончания вуза, при наличии у них спецзваний. Кроме того, сотрудники прокуратуры и СК будут освобождены от участия в военных сборах.

Защита от кибератак

Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны будут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, чьи сервера находятся исключительно в России, которые являются российским юрлицом и подключены к государственной системе противодействия кибератакам.

Новые ограничения в сфере азартных игр

Вводится запрет на игры с выигрышем, который определяется случайным образом с использованием программ и оборудования, доступ к которым осуществляется через информационно-телекоммуникационные сети, а также средства связи. В букмекерских конторах, тотализаторах запрещается использовать устройства, которые копируют работу игорного оборудования казино и залов игровых автоматов.





Капремонт станет лучше

Теперь перед капремонтом жилых домов будут обследовать их реальное состояние. Решение о необходимости технического обследования дома смогут принимать региональные власти или собственники квартир. В последнем случае собственники будут делать это за свой счет. Результаты техобследования могут стать основанием для внесения изменений в программу или переноса сроков капремонта.

Также вводится строительный контроль при организации капремонта. Регионы смогут возлагать строительный контроль за капремонтом МКД на свои исполнительные органы или подведомственные им учреждения. В тех случаях, когда регионы не примут таких решений или собственники, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, откажутся от проведения строительного контроля, его будут осуществлять в обычном порядке в соответствии с ГрК РФ.

Ежеквартальный мониторинг заработной платы медиков

СФР будет проводить ежеквартальный мониторинг размеров зарплаты врачей, работников с высшим немедицинским образованием, среднего и младшего медперсонала, получивших специальные соцвыплаты. В случае нарушений материалы передадут для принятия необходимых мер.

Национальная база генетической информации

Начнут действовать поправки, которые обеспечат функционирование Национальной базы генетической информации. Она будет содержать только сведения о генофондах растений, животных и микроорганизмов, генетическая информация о человеке в эту базу попадать не будет.

Получение субсидий на оплату коммунальных услуг

С 25 сентября упрощено предоставление субсидий на оплату коммунальных услуг. Большинство документов, необходимых для назначения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, госорганы будут получать самостоятельно, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Определен перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при предоставлении субсидии, и списки доходов, которые будут или не будут учитывать.

Отметим, что это только ряд законов, которые вступают в силу в сентябре. Полный перечень законодательный новелл указан на официальном сайте Госдумы РФ.

