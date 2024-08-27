Стало известно состояние сбитой школьницей на электросамокате 57-летней волгоградки, спешившей на троллейбус в Ворошиловском районе.
— Женщина доставлена в травматологическое отделение. Врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести, — прокомментировали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Напомним, инцидент произошел накануне напротив ВТЦ у остановки общественного транспорта. Происшествие попало на камеру уличного видеонаблюдения.
Скриншот: видео ГУ МВД России по Волгоградской области