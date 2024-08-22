Никита Чагров из «Ротора» приехал в гости к Стюарту





Вратарь «Ротора» Никита Чагров сегодня, 22 августа, посетил приют «Хвостатый дом» в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали V102.RU в клубе, голкипер сине-голубых привез питомцам кучу подарков: корм, лежак, вкусняшки для животных. Футболист оказал приюту и финансовую помощь.





И, конечно же, Никита обнялся со Стюартом – собакой, с которой он выходил на поле со своими коллегами по команде перед матчем «Ротора» и «Балтики» в преддверии Международного дня бездомных животных. Тогда питомцы, которых держали на руках волгоградские футболисты, принесли сине-голубым удачу - победу над гостями.





К слову, жизнь Стюарта скоро круто изменится. Для него нашли семью из Финляндии и скоро он уедет в новый дом. Но в приюте еще много собак, которые пока не встретили своих хозяев.





Фото «Ротора» VK.com