Никита Чагров из «Ротора» приехал в гости к Стюарту

Общество 22.08.2024 15:34
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22.08.2024 15:34
Вратарь «Ротора» Никита Чагров сегодня, 22 августа, посетил приют «Хвостатый дом» в Красноармейском районе Волгограда. Как рассказали V102.RU в клубе, голкипер сине-голубых привез питомцам кучу подарков: корм, лежак, вкусняшки для животных. Футболист оказал приюту и финансовую помощь.
И, конечно же, Никита обнялся со Стюартом – собакой, с которой он выходил на поле со своими коллегами по команде перед матчем «Ротора» и «Балтики» в преддверии Международного дня бездомных животных. Тогда питомцы, которых держали на руках волгоградские футболисты, принесли сине-голубым удачу - победу над гостями.
К слову, жизнь Стюарта скоро круто изменится. Для него нашли семью из Финляндии и скоро он уедет в новый дом. Но в приюте еще много собак, которые пока не встретили своих хозяев.
Фото «Ротора» VK.com
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