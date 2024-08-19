Генерал-майор МЧС Любавин добровольно расстался с Волгоградом





В Волгограде сегодня, 19 августа, в Центральном районном суде Волгограда прошло заседание по иску регионального управления МЧС России к семье генерал-майора внутренней службы Николая Любавина. Как сообщает ИА «Высота 102», требования управления были адресованы к супругам Любавиным и их двоим несовершеннолетним детям. Главк требовал освободить ведомственную жилплощадь.

По данным информагентства, иск поступил в районный суд Волгограда минувшей весной – 27 мая. Сегодня прошло второе по счету заседание. Оно одновременно стало и окончательным – судья Евгения Могильная прекратила производство по делу.

Как сообщает ИА «Высота 102», разбирательства ГУ МЧС России по Волгоградской области и генерал-майора Любавина были прекращены по инициативе регионального ведомства. Главк МЧС отозвал иск из судебной инстанции. По какой причине управлением было принято такое решение, не уточняется. Вероятнее всего, семья Любавиных после ухода экс-начальника ГУ МЧС в отставку весной 2024 года добровольно покинула занимаемые ранее квадратные метры.

Напомним, Николай Любавин возглавил ГУ МЧС России по Волгоградской области в ноябре 2020 года по Указу Президента Российской Федерации, а оставил пост в марте 2024-го – вскоре после громкого скандала, связанного с публикацией в Сети видеозаписи, на которой генерал-майор внутренней службы пожелал заболеть онкологией кому-то из подчиненных.

Специальное звание высшего начальствующего состава Любавин получил до официального назначения в должность начальника волгоградского ГУ МЧС – в июне 2020 года. Начинал карьеру в Ставрополе пожарным 8 пожарной части 3 отряда Государственной противопожарной службы в 1996 году. Из Ставропольского края он и был назначен в Волгоград.

Фото: МЧС России