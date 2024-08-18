Растерянные, подавленные, обиженные на окружающих и самих себя и не до конца понимающие, как жить дальше. Такими девушек с непростыми судьбами встречают на пороге волгоградского кризисного центра «Покров». На руках каждой из них маленький ребенок, рожденный вопреки всему. О сложных историях и шансе на новую жизнь - в материале ИА «Высота 102».

Чаще всего постоялицами кризисного центра становятся волгоградские сироты. Их истории, совсем не похожие на сказочную жизнь Золушки, вряд ли удивят кого-то своей новизной. Не узнав родительского тепла, повзрослевшие с головой ныряют в свободную жизнь. Они жадно ищут любви, но часто находят совсем не то, о чем мечтали. Ранняя беременность, отсутствие денег, жилья и уверенности в завтрашнем дне.





- Мамам, которые в детстве пережили оставленность, брошенность, намного труднее полюбить своего малыша и саму себя в новом статусе, - рассказывает психолог кризисного центра Мария Кириленко. – Зачастую при определенных трудностях сироты готовы оставить своего ребенка. В центре мы неоднократно слышали: «Заберите, я готова его отдать». К сожалению, им этот выбор дается намного легче, чем мамам, выросшим в семьях. Так что наша задача не просто предоставить женщинам крышу над головой, но и научить ее этой новой роли. Да, мы не можем гарантировать, что они никогда не бросят ребенка, не причинят ему вреда. И все же мы стараемся повысить их уровень благополучия и отпустить в жизнь с уже расправленными крылышками.

- Такие девушки приходят к нам в крайне растерянном состоянии. Они паникуют, ощущают какую-то безысходность и понимают, что ждать помощи им абсолютно неоткуда, - подтверждает руководитель кризисного центра «Покров» Лидия Мазгунова. – Не каждая из них на все 100% уверена, что ей нужен этот ребенок, что она готова стать мамой. Но все же в конце концов они делают выбор в пользу жизни. И зачастую у них все получается. Конечно, не всегда бывает так гладко. Однажды в нашем центре появилась девушка с грудничком на руках. Света (все имена героев изменены – Прим.) выросла в детском доме и после выпуска оттуда жаждала свободной жизни. Откровенно говоря, мы понимали, что при возможности она пустится во все тяжкие, поэтому старались всегда быть рядом с ней. Однако она видела, что другие девочки выезжают к родным или друзьям, и обижалась – почему же не отпускают ее? В конце концов мы пошли на уступки. Но после очередного выезда с неприятными последствиями мне пришлось довольно строго поговорить со Светой. Она обиделась и в выходной день собрала вещи: «Я вам не заключенная, чтобы в клетке сидеть». Буквально через пару недель мне позвонили из Следственного комитета и спросили, знаю ли я Свету, которая нажила проблем с законом. Как горько мне тогда было, как обидно за нее и за ее малыша, который так же, как и она, не получит любви и тепла родной матери. Но каждый сам делает свой выбор. Все девочки взрослые, и умолять их вернуться к нам в центр мы, конечно же, не можем.





Лена могла бы никогда не познакомиться с сотрудниками «Покрова», если бы в непростой момент обстоятельства жизни сложились в ее пользу. Но они играли против. Новость о беременности ее близкие встретили холодно – по их словам, в маленькой квартире не было места для нее и ее будущего ребенка.

- В этот же момент она проводила в армию своего молодого человека. Будущее казалось максимально туманным, но Лена справилась. А мы ей в этом помогли - снабжали и продуктами, и вещами для малыша. Когда же парень Лены вернулся из армии, жизнь пошла на лад. Сейчас у этой семейной пары все хорошо, - делится радостью Лидия Мазгунова. – Когда девушки выходят из кризисного центра, они очень стараются показать нам свою независимость. Для многих из них действительно важно выйти на связь и сказать, что у них все хорошо. Мы это видим и искренне радуемся. Наблюдаем за тем, как растут их детки – кто-то сделал первые шаги, кто-то начал говорить. И на душе так светло от того, что на каком-то этапе их жизненного пути мы смогли быть полезными.

- Все женщины приходят со своими душевными травмами. И главный принцип нашей работы такой же, как у медиков – не навредить, а помочь. Не осудить, а понять. Конечно, порой справиться с этим осуждением очень непросто. Но со временем я поняла, что анализ, поиск виноватых никому не нужен. Это отток энергии, - убеждена психолог «Покрова». – Не стоит также осуждать коллег, которые работали с этими женщинами до нас, и выставлять себя лучшими. Все мы делаем одну работу, и у кого-то получилось помочь так, а у кого-то – по-другому.

Ирину в кризисный центр привел нелегкий выбор – искать жилье или отдавать ребенка в социально-реабилитационный центр. Старенький деревянный дом в области буквально дышал на ладан. Со временем в нем настолько прохудилась крыша, что затыкать образовавшиеся бреши приходилось обычными подушками. Когда эту удручающую картину увидела детская медсестра, вопрос встал ребром. Спустя год специалисты «Покрова», с которыми Ира до сих пор остается на связи, помогли купить ей простенький домик на средства маткапитала, наладить быт и начать самостоятельную жизнь.





- Всех постоялиц нашего центра, который является подразделением «Православного семейного центра «Лествица», мы стараемся дисциплинировать. У них есть график дежурств, определенные обязанности и правила пребывания в соцгостинице. Важно, чтобы в этих комфортных условиях женщины не становились потребленцами и не забывали, что впереди их ждет самостоятельная жизнь, - отмечает Мария Кириленко. – Но вместе с тем они должны понимать, что в жизненных переплетах рядом с ними есть добрые люди. Они могут помочь и жильем, и продуктами, и простым советом. В кризисной ситуации действительно важно знать такую простую, казалось бы, вещь – ты не один!

Руководитель организации «Лествица» Вадим Филин убежден: в трудную минуту каждая постоялица центра хотела услышать лишь одну фразу от близкого человека: «Мы со всем справимся. Вместе».

- За годы работы с семьями я понял, что многие проблемы зависят не конкретно от женщины или конкретно от мужчины. Они носят комплексный характер. И решать их нужно комплексно, - убеждён Вадим Филин. - Господь послал нам два пути для спасения - монашеский и семейный. Но многие современные семьи лишены здоровых отношений, в которых муж является главой не только потому, что он сильнее физически. Мужчины, лишённые своей мужской сущности, требуют беспрекословного подчинения и при этом не дают женщине самого главного - безусловной любви. Об этом страшно говорить, но, по мнению кризисных психологов и священников, 70-75% абортов можно было бы предотвратить, если бы глава семьи сказал простые слова: «Дорогая, рожай. Мы все решим. Решим и с жильем, и с работой, и с детской кроваткой». Семья сохраняется любовью, и эта простая житейская мудрость не нуждается в дополнительных доказательствах.

Автор Виктория Чумакова

Фото предоставлено центром «Покров»