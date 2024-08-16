Общество

На Украине погиб 34-летний контрактник из Волгоградской области

Общество 16.08.2024 20:24
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16.08.2024 20:24

В Жирновском районе районе Волгоградской области сегодня, 16 августа, проводили в последний путь погибшего в зоне СВО Алексея Пономарева, сообщает V102.RU.  

— Алексей Николаевич отдал свою жизнь за защиту родной страны. Заключив контракт с Министерством обороны, он проявил готовность защищать интересы Родины, — написал в своем Telegram-канале врио главы Жирновского района Петр Мармура. 

Уточняется, что прощание прошло в селе Тетеревятка на улице Казявской. 

Напомним, боец СВО из Урюпинска погиб при эвакуации раненых в Курской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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