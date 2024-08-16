



Президент Владимир Путин провёл совещание с силовым блоком правительства России. Как сообщает ИА «Высота 102», во время мероприятия глава государства отметил, что нападение ВСУ на территорию нашей страны не оставило равнодушными тысячи россиян, которые тут же подключились к оказанию помощи Курской области.

Кроме того, на фоне происходящих событий многие из военнослужащих запаса приняли решение добровольно оставить гражданскую жизнь и отправиться на защиту родины.

— Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось, — приводит слова главы государства «Интерфакс».

Президент поблагодарил всех мужчин, которые, видя, что Отчизна в опасности, самостоятельно приняли решение присоединиться к бойцам, героически, с оружием в руках защищающим Россию.

Фото их архива ИА «Высота 102»