Жена волгоградского миллиардера попала в обидное ДТП на элитном спорткаре





Сегодня, 15 августа, в городе Волжском Волгоградской области произошло ДТП с участием дорогой иномарки Audi R8. Как сообщает V102.RU, за рулем элитного спорткара находилась супруга совладельца компании Grass и известного волгоградского миллиардера Михаила Грачева – Анна.

Фотокадры с места обидного ДТП появились вечером в четверг в телеграм-канале «Гоночный Волгоград». Судя по фото, столкновение произошло напротив магазина автозапчастей по улице Карбышева, 95А. Вероятнее всего, автоледи решила перестроиться со среднего ряда и подрезала серебристый кроссовер.

Отметим, что авторы снимков не стали никак комментировать их и лишь поставили грустный смайлик. Оно и понятно – стоимость такого спорткара навскидку составляет от 13 до 20 млн рублей.

Фото: Гоночный город / Telegram