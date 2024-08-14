Общество

Под Волгоградом жительнице региона грозит тюремный срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Общество 14.08.2024 12:12
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14.08.2024 12:12


В Среднеахтубинском районе Волгоградской области полиция вновь уличила одну из местных жительниц в содействии нелегальной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102», 41-летняя женщина оформила фиктивную прописку четырём иностранцам.

- Во время рейда выявлен факт фиктивной постановки 41-летней местной жительницей на регистрационный учет четырех граждан Республики Узбекистан в принадлежащем ей домовладении. При этом фактически иностранцы проживали в другом районе области, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время пособница мигрантов задержана и созналась в содеянном. Правоохранительными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За фиктивную постановку на учёт иностранных граждан жительнице региона грозит до 3 лет лишения свободы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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