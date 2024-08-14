Волгоградские школьники покажут мастерство владения БПЛА





С 19 по 22 сентября в Волгоградской области состоится региональный чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами «Взлёт34». Как сообщает ИА «Высота 102», в состязании смогут принять участие школьники из восьми районов Волгограда, а также Волжского, Камышина, Михайловки, Урюпинска и Фролово.

Соревнования пройдут на площадках МУ ОЦ «Орлёнок», ГБПОУ «Волгоградский технический колледж» и Волгоградского института управления. Участникам необходимо успеть подать заявки до 20 августа.

Примечательно, что каждая команда должна приехать на состязания со своим оборудованием, имея в распоряжении не менее 2 БПЛА начального уровня, одного БПЛА – продвинутого, специализированный пульт управления, FPV-очки, запасные аккумуляторы.

Непосредственно сам чемпионат будет состоять из квалификационного испытания и основного этапа. Команды будут сформированы из двух групп: ребята в возрасте 11-13 лет и в возрасте 14-17 лет.

Отметим, в рамках состязания участникам предстоит показать мастерство владения БПЛА выполнив 20 заданий. В их числе: «сброс груза на наземную мишень», «круговые гонки», «запятнать движущуюся цель», «тир», «дрон-боулинг» и «пит-стоп».

Фото их архива ИА «Высота 102»