В Волгограде медики извлекли рыболовный крючок из годовалой девочки





В Волгограде сотрудники городской клинической больницы №1 провели операцию по извлечению рыболовного крючка из ребёнка. Как сообщает ИА «Высота 102», малыш остался без присмотра родителей и засунул опасный предмет в рот.

- Каретой скорой помощи госпитализирована пациентка Г. возрастом 1,3 года с инородным телом нижней губы, которым оказался рыболовный крючок. Челюстно-лицевым хирургом крючок был удален максимально безболезненно для ребенка, - рассказали журналистам в пресс-службе медицинской организации.

Отметим, врачи вновь напоминают родителям, что опасные для детей предметы необходимо держать в недоступном месте.

Фото: ГУЗ «ГКБ № 1»