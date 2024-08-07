



После трагедии в Нижнем Тагиле, где в результате взрыва газа и обрушения погибли жители многоквартирного дома, в Волгограде отработали действия экстренных служб в подобных случаях. Как сообщает ИА «Высота 102», масштабные учения с привлечением ГУ МЧС России по Волгоградской области, полиции, медиков и с участием чиновников прошли сегодня, 7 августа, в Дзержинском районе на Семи ветрах.





– По легенде в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме произошло обрушение строительных конструкций двух подъездов, одновременно произошло возгорание домашних вещей в третьем подъезде, – рассказали пресс-службе регионального управления МЧС. – На помощь людям поспешили прибывшие к месту условного ЧС пожарно-спасательные подразделения, аварийно-спасательные формирования, сотрудники полиции, кинологи и службы медицинской помощи.





В общей сложности в учениях приняли участие 181 человек личного состава и 65 единиц техники, из них от МЧС России - 51 человек личного состава и 15 единиц техники.









Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области