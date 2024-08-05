Общество 05.08.2024 10:33
0
05.08.2024 10:33
Волгоградцам перечислили места на теле, которые предпочитают клещи, присосавшись к своей жертве. Как рассказали V102.RU в управлении РПН по Волгоградской области, они привлекают опасных насекомых из-за тонкой кожи. Это – волосистая часть головы, заушная область и шея, подмышечная впадина и пупок, подколенная область и внутренняя поверхность бедер.
Между тем, жители Волгоградской области продолжают обращаться к медикам в связи с присасыванием клещей. По состоянию на 5 августа в регионе уже зарегистрировано 2103 таких обращений, при этом почти треть из этого количества приходится на детей. Чаще всего клещей привозят и приносят после прогулок по лесу или парку.
Однако количество укушенных клещами волгоградцев не превышает среднемноголетних значений – за последнюю неделю было зарегистрировано всего 58 таких случаев.
В ведомстве напомнили, что большинство случаев заражения происходит из-за укуса инфицированного клеща. Следует помнить, что контактный путь заражения, например, при раздавливании клеща и последующем переносе вируса на слизистые, также возможен.
В Волгограде суд признал недостоверной рекламу MegaMarket05.08.2024 13:23
Общество 05.08.2024 13:23
Андрей Бочаров потребовал наладить контроль за ценами на форму и школьные принадлежности05.08.2024 11:46
Общество 05.08.2024 11:46
Волгоградцев предупредили о шторме с градом 5 и 6 августа05.08.2024 11:13
Общество 05.08.2024 11:13
В Волгограде отдраили мраморные стены на трех подземках СТ05.08.2024 11:02
Общество 05.08.2024 11:02
Тело утопленницы с рублеными ранами извлекли из Волго-Донского канала05.08.2024 10:24
Общество 05.08.2024 10:24
Энергетики приготовились встретить удар стихии в Волгоградской области05.08.2024 10:07
Общество 05.08.2024 10:07
«Искали с января»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 26-летнего контрактника05.08.2024 09:42
Общество 05.08.2024 09:42
Волгоградцев зальет дождями и продует штормовым ветром05.08.2024 09:38
Общество 05.08.2024 09:38
«Синара-Девелопмент» построила в Волгограде новый жилой комплекс05.08.2024 09:29 Реклама
Общество 05.08.2024 09:29 Реклама
После ЧП на подстанции в дома волгоградцев вернули свет05.08.2024 08:09
Общество 05.08.2024 08:09
Вода в дома жителей Котово вернется к утру04.08.2024 21:55
Общество 04.08.2024 21:55
Аудиторы проверят расходы на систему видеонаблюдения в Волгограде04.08.2024 21:29
Общество 04.08.2024 21:29
«Люди ждут горячих туров. А их почти нет»: турагенты рассказали, сколько волгоградцы тратят на летний отдых04.08.2024 20:21
Общество 04.08.2024 20:21
Мэрия назвала причину появления песчаных барханов на дороге в Волгограде04.08.2024 17:44
Общество 04.08.2024 17:44
Здесь не киборги, а люди: фоторепортаж с масштабного фестиваля Ultra100 в Волжском04.08.2024 14:21
Общество 04.08.2024 14:21