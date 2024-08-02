В Волгоградской области сотрудникам госучреждений доплатят за выполнение особых задач





С 1 октября 2024 года в Волгоградской области проиндексируют размеры стимулирующих выплат работникам государственных учреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», региональные власти разрешили подведомственным организациям ежемесячно выплачивать рядовым сотрудникам в качестве надбавок до 350%, а руководству – до 200% от должностного оклада.

Соответствующие поправки внесены на днях в законодательство постановлением и. о. губернатора Волгоградской области Александром Дорждеевым.

Также документ разрешает выплачивать и работникам, и руководителям надбавки по дополнительному основанию: за выполнение особых задач, направленных на реализацию нацпроектов. Общий размер такой премии не должен превышать 350% оклада в расчёте ставки за год.

Фото из архива «Высота 102»