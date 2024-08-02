Нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на сметану, произведенную местными фермерами, выявлены в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в территориальном правлении Россельхознадзора, вопросы к документам возникли на продукцию физических лиц, осуществляющих свою деятельность в селе Сидоры и хуторах Большой и Моховский Михайловского района.

- Установлено, что ветеринарными врачами на площадках личных подсобных хозяйств были оформлены эВСД на молочную продукцию (сметана) общим весом 19 кг без указания справки о ветеринарно-санитарном благополучии молочных ферм, - сообщили в ведомстве.

Нарушителям ветеринарного законодательства объявлены предостережения о недопустимости такого оформления и учета продукции

Фото из архива V102.RU