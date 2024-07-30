Общество

Домашняя собака «посадила» на карантин жителей хутора под Волгоградом

Общество 30.07.2024 19:25
0
30.07.2024 19:25


В хуторе Пятиизбянский, который находится в 15 км от Калача-на-Дону в Волгоградской области, введен двухмесячный карантин из-за опасного вируса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, ограничительные мероприятия вводятся из-за бешенства, которое было обнаружено у домашней собаки.

Очагом этого опасного заболевания стало домовладение по улице Центральная. Карантин введен на территории жилого массива Пятиизбянского сельского поселения Калачевского района.

На период действия ограничительных мер запрещен оборот животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок. На неблагополучной территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Вывозить животных и продукцию животноводства за пределы указанного сельского поселения также нельзя.

Справка. Вирус бешенства проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного и спинного мозга, вызывает приступы. Приводит к летальному исходу. Человек, как правило, заражается им в результате укуса инфицированного животного. Вылечить бешенство, когда уже появились первые симптомы, невозможно. Предотвратить развитие заболевания можно при помощи вакцинопрофилактики.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.07.2024 20:01
Общество 30.07.2024 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 19:43
Общество 30.07.2024 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 18:15
Общество 30.07.2024 18:15
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 17:29
Общество 30.07.2024 17:29
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 16:31
Общество 30.07.2024 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 15:06
Общество 30.07.2024 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 14:44
Общество 30.07.2024 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 14:14
Общество 30.07.2024 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 13:29
Общество 30.07.2024 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.07.2024 13:06
Общество 30.07.2024 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 11:37
Общество 30.07.2024 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 10:45
Общество 30.07.2024 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 10:36
Общество 30.07.2024 10:36
Комментарии 0

0
Далее
Общество
30.07.2024 10:30
Общество 30.07.2024 10:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.07.2024 10:25
Общество 30.07.2024 10:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:01
В Волгограде главного редактора МТВ наградили медалью РосгвардииСмотреть фотографии
19:46
Под Волгоградом москвич утонул на острове ЗеленыйСмотреть фотографии
19:43
Суд в Волгограде выпустил авторитетного бизнесмена Брудного по УДОСмотреть фотографии
19:25
Домашняя собака «посадила» на карантин жителей хутора под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:20
После шоу на ТВ Бастрыкин затребовал доклад по делу Фратти о вывозе сирот за границуСмотреть фотографии
18:15
Как ветром сдуло: волгоградцы объявили в розыск благоустроителей дворов на ул. ЕлецкойСмотреть фотографии
17:29
Движение поездов в Волгоградской области полностью восстановлено после ДТПСмотреть фотографии
17:28
Оказавшийся в плену протестующего Каракаса депутат ГД Волоцков вышел на связьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Власти уточнили возраст и количество продолжающих лечение пассажиров поезда Казань – АдлерСмотреть фотографии
16:31
Камышин Волгоградской области завалило льдом под конец июляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
В Волгограде дом, про который знает Бастрыкин, сбросил кладкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:13
Билайн выпустил комикс о способах защиты от телефонных мошенниковСмотреть фотографии
16:12
Директора стройфирмы осудили за «мутный» ремонт в цехе «Титан-Баррикады»Смотреть фотографии
15:50
Пакет законов о запрете треш-стримов приняла Госдума РФСмотреть фотографии
15:37
В Котово сбежавший после смертельного ДТП водитель захотел свободыСмотреть фотографии
15:14
Под Волгоградом на месте схода пассажирского поезда завершаются ремонтные работыСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Начинаем водные процедуры: питомцев МБУ «Северное» спасают от жарыСмотреть фотографии
14:47
Мощные, дерзкие и семейные. В Волгограде распродают новые кроссоверы с выгодой от официального дилераСмотреть фотографии
14:44
Курица поневоле усыновила птенцов павлина в Саратовской областиСмотреть фотографии
14:35
МВД России предложило уровнять в правах россиян и мигрантов, участвующих в СВОСмотреть фотографии
14:14
Андрей Бочаров подписал документ о выплате 1 млн руб. новым участникам СВОСмотреть фотографии
13:29
Волгоградцы стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»Смотреть фотографии
13:06
«Мы не видели паники и слез»: на место крушения поезда Казань – Адлер первыми примчались жители ближайшего хутораСмотреть фотографии
12:32
Глава облздрава Себелев: после крушения поезда в больницах остается 21 пациентСмотреть фотографии
12:24
Резонансное дело о крушении поезда под Волгоградом ушло в РостовСмотреть фотографии
12:15
Мечтавшие попасть в Россию граждане Узбекистана притворились дынямиСмотреть фотографии
11:41
Денис Бояринцев: «Ротору» в матче с «Арсеналом» не хватило футбольной наглостиСмотреть фотографии
11:37
SHOT: семья водителя КАМАЗа подверглась травле после ЧП с поездом Казань – АдлерСмотреть фотографии
11:05
Трое пострадавших при крушении поезда под Волгоградом остаются в реанимацииСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО 37-летнего добровольцаСмотреть фотографии
 