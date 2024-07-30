В хуторе Пятиизбянский, который находится в 15 км от Калача-на-Дону в Волгоградской области, введен двухмесячный карантин из-за опасного вируса. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, ограничительные мероприятия вводятся из-за бешенства, которое было обнаружено у домашней собаки.

Очагом этого опасного заболевания стало домовладение по улице Центральная. Карантин введен на территории жилого массива Пятиизбянского сельского поселения Калачевского района.

На период действия ограничительных мер запрещен оборот животных, продукции животноводства, кормов и кормовых добавок. На неблагополучной территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Вывозить животных и продукцию животноводства за пределы указанного сельского поселения также нельзя.

Справка. Вирус бешенства проникает в нервную систему и, размножаясь, приводит к тяжелым нарушениям работы головного и спинного мозга, вызывает приступы. Приводит к летальному исходу. Человек, как правило, заражается им в результате укуса инфицированного животного. Вылечить бешенство, когда уже появились первые симптомы, невозможно. Предотвратить развитие заболевания можно при помощи вакцинопрофилактики.