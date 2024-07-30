Общество

Волгоградцы стали активнее посещать города «Золотого кольца» и «Серебряного ожерелья»

Общество 30.07.2024 13:29
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30.07.2024 13:29


Этим летом россияне стали чаще совершать поездки по туристическим маршрутам, охватывающим древние города страны. Так, число посетителей городов «Золотого кольца» выросло на 22% в сравнении с июнем 2023 года, а «Серебряного ожерелья» — на 20%. При этом лидером роста по числу поездок стал Суздаль, проводящий в этом году широкие празднества по случаю 1000-летия со дня основания, свидетельствует совместная аналитика МегаФона и Корпорации Туризм.РФ.
Маршрут «Золотого кольца» привлекает туристов уникальными памятниками истории и культуры Северо-Восточной Руси. Традиционно в него входят восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Жители Волгоградской области за год стали на 39% чаще выбирать эти маршруты для своих путешествий.
В июне 2024 года больше всего туристов из Волгоградской области привлек Владимир, популярность которого в сравнении с прошлым летом выросла почти на 23%. В топ-3 городов «Золотого кольца» по турпотоку также вошли Переславль-Залесский (+18%) и Сергиев Посад (+13%).
Наивысший темп роста демонстрирует Суздаль — число туристов из Волгоградской области, посетивших этот город в июне, увеличилось на 69%. Это также самый популярный малый туристический город страны. Основной прирост в городах «Золотого кольца» происходит за счет гостей из столицы. Так, в Суздаль поток москвичей вырос на 48% по сравнению с прошлым годом, а в Ростов Великий — на 26%.
На фоне увеличения турпотока растет и потребление интернет-трафика в этих городах. В июне 2024 года туристы «Золотого кольца» потратили на 83% больше гигабайт, чем годом ранее. В то же время голосовой трафик вырос на 9%, при этом самый «говорящий» город — Иваново: на город невест приходится 23% от всего голосового трафика туристов этого маршрута.
Еще один популярный у россиян туристический маршрут — «Серебряное ожерелье», объединяющее 11 регионов Северо-Запада России. Этот маршрут охватывает исторические города и населенные пункты, в которых сохранились культурные и природные объекты, в том числе включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Турпоток из Волгоградской области в этих локациях вырос на 27%. За исключением Санкт-Петербурга, больше всего туристов из региона среди городов «Серебряного ожерелья» привлекли Калининград (+57% год к году), Вологда (+17%) и Великий Новгород (+9%).
При этом в Калининграде увеличение туристического трафика происходит за счет роста популярности города в целом по стране, прирост турпотока из Москвы здесь составил всего 7%. Для сравнения в июне 2024 года в Калининград приехало в 2 раза больше жителей Казани, чем ранее, а трафик гостей из Ставрополья увеличился на 83% по сравнению с июнем прошлого года. 
В то же время туристический интернет-трафик в городах «Серебряного ожерелья» в сравнении с прошлым летом вырос на 95%, а голосовой — на 20%. По обоим показателям среди городов данного маршрута лидирует Калининград.
На посещаемость точек притяжения «Серебряного ожерелья» сильно влияют погодные условия и климат. Лучшее время для путешествий по этому маршруту — летние месяцы, пик посещений приходится на август, в ноябре количество туристов сокращается на 28% по сравнению с августом, а в декабре — на 26%.
Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

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