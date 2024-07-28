Общество

Огненные шары, тысячи искр и возгласы счастья: в Волжском День города завершился грандиозным фейерверком

Общество 28.07.2024 23:04
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28.07.2024 23:04

28 июля в Волжском грандиозным пиротехническим шоу завершился марафон празднования Дня города. Как сообщает ИА «Высота 102», в честь 70-й годовщины небо над административным центром в самые экзотичные оттенки раскрасили сотни огненных шаров.



Струящиеся искры заполнили небосвод практически над всем городом, однако наиболее яркие впечатления смогли испытать от происходящего гости парка «Волжский».

Горожане поспешили запечатлеть самое красочное событие этого вечера на камеры мобильных телефонов.

Отметим, финальные аккорды величественной симфонии огненных красок не оставили равнодушными ни одного волжанина. Жители проводили уходящий праздник криками «ура» и тысячами возгласов счастья.

Фото и видео: пресс-служба администрации Волжского

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