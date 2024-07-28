Волгоградцы отмечают День военно-морского флота





В Волгограде в День военно-морского флота почтили память моряков и речников Волжской флотилии. Как сообщает V102.RU, возле памятника бронекатеру «БК-13» на нижней террасе центральной набережной состоялся традиционный митинг.





На праздничном мероприятии собрались ветераны ВМФ, воспитанники Детского морского центра имени Н.А. Вилкова, учащиеся техникума водного транспорта имени адмирала флота Н.Д. Сергеева, а также представители областных и городских органов власти.





Собравшиеся возложили цветы к мемориальной доске морякам Волжской флотилии, к знаку у военного бронекатера, а также к плавучему знаку «В память о моряках, речниках, кораблях и судах, погибших при обороне Сталинграда».





Фото: Волгоградская городская Дума / ВКонтакте, читатели V102.RU