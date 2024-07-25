Суд обязал УК «Жемчужина» изгнать насекомых из четырехэтажки в Волгограде





На ООО УК «Жемчужина» возложена обязанность организовать санитарно-противоэпидемические мероприятия в подъездах многоквартирного дома №222 по улице Минской в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Волгоградском облсуде, с иском к управляющей компании обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В это ведомство пожаловались жители данного дома, после чего специалисты ведомства провели выездное обследование МКД с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». На ООО УК «Жемчужина» возложена обязанность организовать санитарно-противоэпидемические мероприятия в подъездах многоквартирного дома №222 по улице Минской в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Волгоградском облсуде, с иском к управляющей компании обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. В это ведомство пожаловались жители данного дома, после чего специалисты ведомства провели выездное обследование МКД с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Сотрудники ведомства обследовали места общего имущества при входе в подъезд и у входа в подвал и квартиры на наличие синантропных насекомых, а также отобрали пробы атмосферного воздуха. Жалобы горожан подтвердились. Специалисты зафиксировали затопление подвала четырехэтажки, где размножались насекомые, после чего вылетали и выползали в подъезды. Сотрудники ведомства обследовали места общего имущества при входе в подъезд и у входа в подвал и квартиры на наличие синантропных насекомых, а также отобрали пробы атмосферного воздуха. Жалобы горожан подтвердились. Специалисты зафиксировали затопление подвала четырехэтажки, где размножались насекомые, после чего вылетали и выползали в подъезды.

Кроме того, в исследованных пробах воздуха у входа в подвал было выявлено превышение разовых предельно-допустимых концентраций аммиака и сероводорода, что не соответствует требованиям СанПин. Кроме того, в исследованных пробах воздуха у входа в подвал было выявлено превышение разовых предельно-допустимых концентраций аммиака и сероводорода, что не соответствует требованиям СанПин.

Суд отметил, что управляющие компании должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Суд отметил, что управляющие компании должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда на ООО УК «Жемчужина» была возложена обязанность провести дезинсекцию, обеспечивающую отсутствие насекомых, и устранить превышение предельно-допустимых концентраций содержания в атмосферном воздухе химических веществ аммиака и сероводорода в местах общего пользования жилого дома № 222 по улице Минской. Решением Краснооктябрьского районного суда Волгограда на ООО УК «Жемчужина» была возложена обязанность провести дезинсекцию, обеспечивающую отсутствие насекомых, и устранить превышение предельно-допустимых концентраций содержания в атмосферном воздухе химических веществ аммиака и сероводорода в местах общего пользования жилого дома № 222 по улице Минской.

Ответчик обжаловал судебный акт, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.

Справка. Синантропные насекомые — насекомые, образ жизни которых связан с человеком и его жильём, например, тараканы, постельные клопы, домовые муравьи, комары, моли, огнёвки и кожееды.

Фото V102.RU (архив)