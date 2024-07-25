Общество

Суд обязал УК «Жемчужина» изгнать насекомых из четырехэтажки в Волгограде

Общество 25.07.2024 20:05
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25.07.2024 20:05


На ООО УК «Жемчужина» возложена обязанность организовать санитарно-противоэпидемические мероприятия в подъездах многоквартирного дома  №222 по улице Минской в Волгограде. Как сообщили V102.RU в Волгоградском облсуде, с иском к управляющей компании обратилось управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  В это ведомство пожаловались жители данного дома, после чего специалисты ведомства провели выездное обследование МКД с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области». 
Сотрудники ведомства обследовали места общего имущества при входе в подъезд и у входа в подвал и квартиры на наличие синантропных насекомых, а также отобрали пробы атмосферного воздуха. Жалобы горожан подтвердились. Специалисты зафиксировали затопление подвала четырехэтажки, где размножались насекомые, после чего вылетали и выползали в подъезды. 
Кроме того, в исследованных пробах воздуха у входа в подвал было выявлено превышение разовых предельно-допустимых концентраций аммиака и сероводорода, что не соответствует требованиям СанПин.
Суд отметил, что управляющие компании должны обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. 
Решением Краснооктябрьского районного суда  Волгограда на ООО УК «Жемчужина» была возложена обязанность провести дезинсекцию, обеспечивающую отсутствие насекомых, и устранить превышение предельно-допустимых концентраций содержания в атмосферном воздухе химических веществ аммиака и сероводорода в местах общего пользования жилого дома № 222 по улице Минской.
Ответчик обжаловал судебный акт, однако Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, оставил решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения. Решение суда вступило в законную силу.
Справка. Синантропные насекомые — насекомые, образ жизни которых связан с человеком и его жильём, например, тараканы, постельные клопы, домовые муравьи, комары, моли, огнёвки и кожееды.
Фото V102.RU (архив)

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