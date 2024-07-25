В Волжском предпринимателя поймали на продаже контрафактных презервативов





В Волжском Волгоградской области индивидуального предпринимателя уличили в продаже контрафактной партии презервативов. Как сообщили V102.RU в пресс-службе арбитражного суда, волжанин распродавал левую продукцию под видом бренда «Contex» без специального соглашения с правообладателем.

Выяснилось, что никакого соглашения с правообладателем указанного товарного знака с ИП Ульяновым В.В. нет. Согласно заключению эксперта, продукция имела признаки несоответствия оригинальной, обладала признаками контрафактности.

- По данному факту инспектором полиции был составлен протокол об административном правонарушении с последующим обращением в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности, - пояснили в пресс-службе суда. - Суд применил наказание в виде предупреждения. Выявленные у предпринимателя товары с воспроизведением товарного знака изъяли из оборота для последующего уничтожения.