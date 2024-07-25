В Волгограде УК заставили убрать свалку около дома

Общество 25.07.2024 08:52
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25.07.2024 08:52
Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил требования РПН об устранении нарушений требований санитарного законодательства, выдвинутые в отношении УК «Волгосити хоум». Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для подачи иска в суд послужили жалобы жителей, проживающих на улице Карла Маркса, 17.>Волгоградцы возмутились тем, что контейнерная площадка ТКО находится на расстоянии менее 20 метров от многоэтажки и детской площадки. Кроме того, на территории площадки в течение длительного времени складировался крупногабаритный мусор и обрезь деревьев.
Теперь управляющая компания должна будет выполнить решение суда и ликвидировать свалку, а также перенести площадку с контейнером в другое место.
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