Общество

В Волгограде УК заставили убрать свалку около дома

Общество 25.07.2024 08:52
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25.07.2024 08:52


Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил требования РПН об устранении нарушений требований санитарного законодательства, выдвинутые в отношении УК «Волгосити хоум». Как сообщили V102.RU в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, поводом для подачи иска в суд послужили жалобы жителей, проживающих на улице Карла Маркса, 17. 
>Волгоградцы возмутились тем, что контейнерная площадка ТКО находится на расстоянии менее 20 метров от многоэтажки и детской площадки. Кроме того, на территории площадки в течение длительного времени складировался крупногабаритный мусор и обрезь деревьев. 
Теперь управляющая компания должна будет выполнить решение суда и ликвидировать свалку, а также перенести площадку с контейнером в другое место. 

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